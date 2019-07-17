В Днепре прямо возле морга нашли труп (18+)

Утром среды, 17 июля, в Днепре произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут прямо возле морга девятой больницы врачи нашли труп мужчины.

Как передает «Информатор», об исчезновении 58-летнего мужчины накануне им сообщили его родственники. Он болел онкологией и не выходил на связь еще с 15 числа.

Скорее всего, ему стало плохо, он упал и умер. Правоохранители не обнаружили на теле следов насилия.

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