Байден усомнился, что Трамп может отжаться от пола

Главный кандидат в президенты США на выборах 2020 года от Демократической партии 76-летний Джо Байден намекнул на плохую физическую форму Дональда Трампа. Как выяснили журналисты «Фразы», он предложил 73-летнему главе Белого дома провести соревнование в отжимании от пола.

Такое предложение он сделал в эфире MSNBC.

Джо Байден сказал, что «готов ответить», если Дональд Трамп начнет критиковать его преклонный возраст.

Он заявил: «Я скажу ему: «Давай, Дональд, давай! Сколько отжиманий от пола ты хочешь сделать?»

Как писала «Фраза», ранее Дональд Трамп назвал Джо Байдена «соней».

В свою очередь, Джо Байден назвал президента США «клоуном».