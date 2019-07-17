На суровой Николаевщине кандидат в народные депутаты застрелился из охотничьего ружья

В Первомайске обнаружено тело одного из кандидатов в народные депутаты Украины. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В частности, как сообщается, вечером 16 в боксе предприятия по улице Гвардейской охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины, с огнестрельным ранением.

Следственная группа, выехавшая на место, в качестве главной версии выдвинула самоубийство. Правоохранители предполагают, что мужчина выстрелил себе в грудь охотничьим ружьем, которое лежало рядом с телом погибшего.

При этом уголовное производство начато по признакам статьи об умышленном убийстве, «как того требует процедура в подобных случаях».

Как сообщает Преступности.НЕТ, его зовут Василий Мосякин, а возглавлял он КП «Флора». Бывший депутат городоского совета Первомайска от Партии регионов шел на досрочные выборы по округу № 132 от «Оппозиционного блока».

В 2012 году был замешан в скандале, разгоревшемся в 132 округе во время выборов в Верховную Раду. Тогда провластный кандидат Виталий Травянко проиграл здесь оппозиционному фермеру Аркадию Корнацкому. Первомайские «регионалы» жаловались тогдашнему главе Николаевской облгосадминистрации Круглову на то, что Травянко проиграл выборы из-за «плохой работы» своего доверенного лица Мосякина. При этом с критикой в его адрес выступал и Корнацкий.

Как сообщала «Фраза», 1 июня 2005 года выстрелом из двухствольного ружья в голову покончил с собой научный сотрудник Института прогрессивных стоматологических технологий.

16 апреля 2015 года В Мукачевском районе Закарпатской области 54-летний местный житель застрелился из обреза охотничьего ружья. В свое время он работал в милиции, в уголовном розыске.

В мае 2019 года в городе Змиев Харьковской области 15-летний школьник выстрелил в себя из гладкоствольного ружья. По данным СМИ, погибший приходился сыном заместителя мэра Змиева.