Из зоопарка одного из городов России сбежал… ягуар

В зоопарке российского Красноярска произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в парке флоры и фауны «Роев ручей» из вольера сбежал ягуар.

Сотрудники зоопарка сообщают, что инцидент произошел утром вторника, 16 июля.

Отмечается, что после этого было сделано объявление по громкой связи, а все выходы были перекрыты.

В итоге, как сообщается, «ягуар был обездвижен при помощи дротика и перемещен обратно в вольер».

На момент побега ягуара в зоопарке не было посетителей. Пробыть на свободе животное сумело пятнадцать минут.

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