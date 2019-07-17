Скоро импичмент? Конгресс официально обвинил Трампа в расизме

Президента США Дональда Трампа официально обвинили в расизме. Как выяснили журналисты «Фразы», сделала это палата представителей в Конгрессе, приняв соответствующую резолюцию.

В ней осуждаются недавние нападки главы Белого дома на женщин от Демократической партии.

Резолюция получила сразу 240 голосов конгрессменов, против выступили 187 человек. Также резолюцию поддержали четыре республиканца.

В ней говорится: «Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей».

Стоит напомнить, что катализатором скандала стали недавние посты Дональда Трампа в «Твиттере», где он написал, что «прогрессивные женщины-демократы из конгресса США приехали из стран, власти которых являются полной катастрофой, а теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации в мире, как нужно управлять правительством».

Также Дональд Трамп в резкой форме «предложил им уехать обратно, чтобы помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали».

Как писала «Фраза», Трампу пригрозили импичментом из-за расистских высказываний в адрес женщин.