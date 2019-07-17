В Днепре машина охраны протаранила авто с ребенком

Вечером вторника, 16 июля, в Днепре произошло кровавое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут автомобиль охраны Renault врезался в «ЗАЗ-Славута», в которой находились женщина и четырехлетняя девочка.

Как передает «Информатор», водителя и ребенка госпитализировали.

Отмечается, что авария произошла на перекрестке, где охранники не пропустили ехавший перекрестным курсом автомобиль.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Днепре мужчину и женщину сбили прямо на пешеходном переходе.

Ранее в Днепре автомобиль «поцеловался» со светофором.