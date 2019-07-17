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В Киеве грузовик рухнул с моста

В Киеве грузовик рухнул с моста

В ночь на среду, 17 июля, на Одесской площади в Киеве произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут фура Volvo, заезжая на мост, упала с него.

Как передает «Информатор», грузовик снес отбойник и два столба, упав под мост, после чего на дорогу пролилось горючее.

К счастью, удалось избежать возгорания. Водитель фуры выжил, ему помогли приехавшие на место ЧП копы.

Не исключено, что водитель грузовика просто уснул за рулем.

Тут же на кусок арматуры налетела машина Toyota, но водитель не пострадал.

Как писала «Фраза», под Киевом эпично перевернулась фура.

Ранее на КПИ горел мусоровоз.

Тэги: Киев, ДТП, общество, транспорт, фура, новости Украины

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