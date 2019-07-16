Сегодня украинцы смогут наблюдать лунное затмение. Онлайн-трансляция

Сегодня жители Украины смогут наблюдать в небе частичное лунное затмение. Как выяснили журналисты «Фразы», оно станет финалом «коридора» летних затмений, которые начались 2 июля.

Как сообщает «Новое время», увидеть необычное явление смогут жители Южной Америки, Африки, Азии, Австралии, а также большей части Европы, в том числе и в Украине. У нас оно пройдет в ночь со вторника на среду, 17 июля, в 00:31 по киевскому времени. Максимальной фазы оно достигнет в 00:40, после чего наступит фаза полнолуния.

17 июля 2019 года в небе также можно будет увидеть «кровавую Луну» — спутник Земли приобретет необычный желто-красный оттенок.

Посмотреть на затмение можно также на канале timeanddate в YouTube.

Лунное затмение — это явление, при котором Луна попадает в тень Земли. Для этого необходимо, чтобы Солнце, Луна и Земля находились на одной линии. Полное лунное затмение происходит, когда солнечные лучи некоторое время не попадают на поверхность Луны.

Как сообщала «Фраза», вечером 27 июля 2018 года жители Украины наблюдали в небе самое длинное лунное затмение в текущем веке.

В начале того же года в небе можно было наблюдать крайне редкое явление — суперлуние, «голубую Луну».