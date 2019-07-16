У Меркель не хватило сил встать во время гимна Германии

Очередной неприятный конфуз произошел с немецким канцлером Ангелой Меркель, слухи о болезни которой в последнее время лишь усиливаются. Как выяснили журналисты «Фразы», встречаясь в Берлине с премьер-министром Молдовы Майей Санду, она не смогла встать во время исполнения национальных гимнов.

Слушать решили сидя. Специально для этого установили два кресла. Молдавский чиновник также сидела во время гимнов.

Немецкие СМИ связывают это с недомоганием Ангелы Меркель, которую все чаще стало «бросать в дрожь». При этом сама канцлер уверяет, что с ней все хорошо.

Как писала «Фраза», Меркель неоднократно «кидало в дрожь».

Ранее Меркель рассказала, почему ей стало плохо рядом с Зеленским.