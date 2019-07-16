В Киеве мужчина убил бывшую жену. В полицию его сдала мать

В Киеве произошло жестокое убийство: 54-летний мужчина зарезал свою бывшую жену. Как выяснили журналисты «Фразы», после этого он сбежал.

Как передает полиция, преступника удалось оперативно задержать.

Об убийстве правоохранителям сообщила мать убийцы, на глазах которой произошла бойня. По ее словам, бывшая жена пришла к ним в квартиру, возник конфликт, после чего ее сын ударил женщину ножом, бросил его и сбежал.

Через какое-то время он вернулся домой, где его и повязала полиция.

Как писала «Фраза», в Киеве мать «навела» банду похитителей на собственного сына.