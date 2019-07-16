Трампу пригрозили импичментом из-за расистских высказываний в адрес женщин

Президенту США Дональду Трампу пригрозили импичментом. Как выяснили журналисты «Фразы», сделала это конгрессвумен от Демократической партии Ильхам Омар.

Выступая перед своими сторонниками, она заявила: «Дональд Трамп нарушает основополагающие права человека. Он возглавляет наиболее коррупционную администрацию за всю историю. Настало время для импичмента этого президента».

По ее словам, «повестка Дональда Трампа является повесткой белых националистов».

Ее поддержали другие женщины-демократы из Конгресса.

Катализатором скандала стали недавние посты Дональда Трампа в «Твиттере», где он написал, что «прогрессивные женщины-демократы из конгресса США приехали из стран, власти которых являются полной катастрофой, а теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации в мире, как нужно управлять правительством».

Также Дональд Трамп в резкой форме «предложил им уехать обратно, чтобы помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали».

Как писала «Фраза», Трамп пообещал установить американский флаг на Марсе.

Ранее Трамп оскорбил британского посла.