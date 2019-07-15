В Херсоне впервые вырастили искусственный жемчуг. Моллюсков для этого выловили в Днепре

Ученые из Херсона вырастили первую партию настоящих жемчужин, выращенных в искусственных условиях. Как выяснили журналисты «Фразы», 200 маленьких жемчужин выросли внутри местных моллюсков, которых ихтиологи выловили прямо в Днепре.

Как сообщает ТСН, вместо песчинок, как это происходит в природных условиях, специалисты в лабораторных условиях заложили в мидий бисер в количестве до 20 штук. Впоследствии они жили в аквариуме вместе с рыбами и раками, а питались тем, что отфильтровали в воде.

Буквально за три месяца получились жемчужинки, размером с мелкую горошинку белого и серебристо-фиолетового цветов.

По словам, доцента кафедры экологии Херсонского государственного аграрного университета Виталия Олифиренко, на данный момент ученые работают над усовершенствованием режима кормления для моллюсков. «Пока что чтобы вырастить жемчуг приличных размеров, годный к продаже, потребуется не менее трех лет», — объяснил он.

Отметим, что херсонцы взяли на вооружение опыт по выращиванию жемчужин у специалистов из Китая, которые давно превратили данную практику в прибыльный бизнес. В Украине же такой метод получения жемчуга пока что никто не использовал, несмотря на то, что климат юга Украины позволяет это делать.

Вторую партию моллюсков для выращивания жемчуга на летний период выпустят в открытый водоем. С приходи зимы экспериментные виды живого мира снова переместят в аквариумы лаборатории ХГАУ, чтобы продолжить эксперимент.