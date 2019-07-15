Неуклюжие танцы британского премьера насмешили интернет

В интернете появилось видео британского премьера Терезы Мэй, которая танцует на фестивале Henley Festival. Как выяснили журналисты «Фразы», политик решила «зажечь» под хит группы АВВА Dancing Queen вместе со своим мужем.

Танцы Терезы Мэй уже подняли на смех в интернете, сравнив ее неуклюжие движения с комедийный персонажем мистером Бином.

Как известно, 7 июня Тереза Мэй покинула свой пост и сейчас находится в должности с приставкой и.о.

Как писала «Фраза», британский премьер подала в отставку. Появилась прощальная речь Терезы Мэй.