На КПИ эпично горел мусоровоз

Утром понедельника, 15 июля, в Киеве возле КПИ горел мусоровоз ГАЗ. Как выяснили журналисты «Фразы», его водитель лишь чудом не пострадал.

Как сообщает «Информатор», известно, что машина собирала мусор на территории Политехнического института, когда из-под нее по неизвестным причинам начал валить черный дым, после чего мусоровоз вспыхнул.

Водитель успеть выйти из машины до начала пожара, после чего мусоровоз покатился вниз по улице.

Огонь удалось оперативно ликвидировать.

Видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», под Киевом эпично горела АЗС.