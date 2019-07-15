«Рожа уже в фотографию не влазит», «Чучело огородное»: Колесников нахамил своему избирателю

Кандидат в народные депутаты от партии «Оппозиционный блок» Борис Колесников нахамил избирателям 49 округа Донецкой области, где он баллотируется. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео опубликовал на своем канале в YouTube Андрей Волков.

В ролике видно, как в ходе встречи с избирателями Колесников начинает кому-то из них хамить. Причиной такого поведения, судя по репликам кандидата, послужил вопрос, связанный с вырубкой деревьев.

«Ты посмотри на себя со стороны. Ты на себя посмотри, какой тунеядец, рожа уже в фотографию не влазит, и сидишь меня учишь — я к тебе поеду деревья вырубать», — раздраженно заявил лидер «Оппоблока» кому-то, одновременно перебивая других людей, пришедших на встречу.

Далее идет обрезка, после которой некий мужчина передает Колесникову какой-то пакет, возможно, с предвыборными материалами кандидата. В ответ политик обозвал человека «чучелом огородным» и посоветовал засунуть пакет «знаешь куда».

Отметим, что где и когда был снят этот ролик, не указывается.

Как сообщала «Фраза», осенью 2012 года Борис Колесников, будучи вице-премьер-министром Украины, нахамил журналистам, задавшим вопрос о непропорциональном распределении бюджетных денег на мажоритарные округа представителей Партии регионов в ходе выборов в Верховную Раду.

17 октября 2013 года накануне VI Международного инвестиционного саммита он, тогда уже народный депутат, нахамил журналисту «Комментариев».