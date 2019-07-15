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Митрополит Онуфрий рассказал, чем отличается вера сердца и ума

Митрополит Онуфрий рассказал, чем отличается вера сердца и ума

В 39-м выпуске передачи «Слово Предстоятеля», который вышел на телеканале «Интер» в эту субботу, Блаженнейший Митрополит Онуфрий пояснил содержание Евангельского чтения (Мф., 25 зач., VIII, 5-13). Он рассказал, чем отличается вера сердца и ума, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

«В чем сила веры сотника, которую похвалил Сам Господь, сказав, что даже в Израиле не нашел такой веры? В том, что сотник понимал и знал, что Бог есть Создатель видимого и невидимого мира, что Бог есть Промыслитель всего творения, Господь все содержит, Господь есть Податель жизни, Источник жизни и всякого блага и добра, которым живет человек. Сотник понимал и знал, что человек – это творение Божие, и что он должен жить с Богом, и когда он живет с Богом – то он великий, красивый и благородный, а когда он удаляется от Бога – становится жалким. На этом знании и была построена та великая вера, которую имел сотник», – пояснил Предстоятель.

 

Он напомнил, что существует два вида веры: вера ума и вера сердца.

«Вера ума рождается от слова, когда мы читаем Библию, святые книги, Слово Божие, когда мы слушаем слово других людей, которые рассказывают нам о Боге, когда мы разглядываем Божье творение, которое нас окружает, и видим в нем великую гармонию, дивный разум Божий. И тогда человек понимает, что все то, что создало мир и управляет миром, называется Богом», – сказал Архипастырь.

Предстоятель отметил, что «веру ума имеют даже демоны, падшие духи», но они во всем противятся Богу и делают все наоборот.

«Человек, который имеет только веру ума, не может спастись. Для того, чтобы спастись и быть причастником вечной жизни и блаженства, человек должен иметь веру в сердце. Вера в сердце рождается от дел», – сказал Его Блаженство.

Он подчеркнул, что когда человек начинает жить по заповедям Божиим, в нем начинается война с внутренним греховным человеком, который есть в каждом из нас и восстает против такого способа жизни.

«Начиная бороться с ветхим человеком, в этой борьбе человек начинает на своем собственном опыте познавать, что является творением Божьим и все, что мы делаем хорошее, – это делает в нас Бог, что Бог есть все, а мы есть ничто. И когда человек доходит до этого опытного познания, то в человеке появляется сердечная вера или, точнее говоря, сердечное знание Бога. Эта вера является великой, правдивой, и ее признаками являются смирение, которое сопровождает эту веру, и готовность к жертвенности», – пояснил Его Блаженство.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий пожелал каждому заглянуть внутрь себя и увидеть, какую веру имеет – ума или сердца.

«Кто имеет в себе веру сердца, мы желаем ему совершенствоваться в ней, а кто еще не имеет ее, давайте сегодня начнем потихоньку налаживать свою жизнь по Заповедям Божиим, и потихоньку и у нас будет возрастать вера сердца – та великая вера, которую похвалил Господь», – подытожил Предстоятель.

Он добавил, что нужно заставлять себя исправляться самим, а не заставлять Господа посылать своих «солдатиков» – скорби и болезни, которые будут нас смирять и отрезвлять.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Антоний рассказал, как верующему человеку раскрыть свои таланты.

Тэги: общество, православие, Митрополит Онуфрий, новости православия, новости Украины

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