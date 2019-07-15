В цех на заводе Ахметова и Новинского вылилось 2000 тонн жидкого чугуна. В Сети появилось видео ЧП

В Мариуполе на одном из металлургических предприятий произошел разлив чугуна. Как выяснили журналисты «Фразы», видео происшествия опубликовал на своей странице в Facebook активист Максим Бородин.

На кадрах можно видеть, как расплавленный металл с брызгами выливается в цех, в то время как работники завода пытаются остановить поток огнеупорными материалами.

По данным Бородина, авария произошла в пятницу, 12 июля, на новом оборудовании в миксерном отделении металлургического комбината «Азовсталь». В результате происшествия вылилось две тысячи тонн чугуна.

В то же время, как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе компании, жидкий чугун разлился на технологическую площадку в результате прогара миксера № 1 конвертерного цеха. На место происшествия прибыли пожарные, а также сотрудники предприятия для ликвидации последствий ситуации.

Жертв и пострадавших нет. На предприятии создана комиссия, которая установит причины происшествия, масштаб ущерба и разработает план поддержания производственных мощностей.

ПАО «Металлургический комбинат „Азовсталь“» — завод, расположенный в Мариуполе на берегу Азовского моря. Является монополистом по выпуску некоторых видов металлопроката в Украине. Входит в группу «Метинвест», основными акционерами якоторой являются компаниям «СКМ» (71,24 %), принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, и «Смарт-холдинг», (23,76 %) Вадима Новинского.