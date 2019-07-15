Охрана Зеленского прокомментировала ДТП с участием президентского кортежа

Стали известны подробности ДТП с участием кортежа президента Украины Владимира Зеленского, которое произошло в Запорожской области в воскресенье, 14 июля. Как выяснили журналисты «Фразы», свою версию предоставило Управления государственной охраны.

Соответствующий пост появился в «Фейсбуке».

В сообщении говорится: «Микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны Украины возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве, попал в ДТП».

Отмечается, что жертв нет.

Также сообщается: «Дополнительно информируем, что штат УГО Украины укомплектован достаточным количеством водителей, а их график работы и отдыха отвечает требованиям действующего законодательства Украины».

Подчеркивается, что «автомобиля президента Украины среди машин, попавших в ДТП, не было».

Как говорится в посте, «кроме микроавтобуса, в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении».

Как писала «Фраза», ранее сообщалось, что кортеж Зеленского попал в ДТП, а под угрозой оказались жизни детей.