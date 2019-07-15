Кровавое ДТП с маршруткой под Киевом: погибли люди

Утром понедельника, 15 июля, под Киевом на Житомирской трассе произошло кровавое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись маршрутка Volkswagen LT и автомобиль Ford Mondeo.

Как передает «Информатор», авария произошла возле села Гуровщина.

Жертвами ДТП стали два человека – водитель и пассажирка легкового авто, еще восемнадцать людей пострадали.

Известно, что маршрутка ехала из Львова в Киев. После столкновения она снесла отбойник и вылетела с дороги.

Как писала «Фраза», в смертельном ДТП в Киеве погибли военные.

Ранее в Киеве двух девушек сбили на пешеходном переходе – водитель пытался сбежать.