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Кортеж Зеленского попал в ДТП. Под угрозой оказались жизни детей

Кортеж Зеленского попал в ДТП. Под угрозой оказались жизни детей

В Запорожской области произошло ДТП с участием президентского кортежа. Как выяснили журналисты «Фразы», «членовозы» зачем-то стали обгонять автобусы, перевозившие детей.

Как передает «Страна», два Volkswagen Touareg и «бусик» с охраной из президентского кортежа, нарушая ПДД, внезапно начали обгонять организованную колонну автобусов, в которых находились дети, возвращающиеся с курортов.

В результате ДТП легковушки оказались сильно побиты, а один из автобусов съехал в кювет. По предварительным данным, пассажиры автобусов, в том числе дети, не пострадали.

Сам же Владимир Зеленский отправился в Киев на самолете.

«В УГО из-за постоянных люстраций сейчас неразбериха и бардак: из 30 водителей в штате сейчас работает половина. Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками. Отсюда и ДТП», ‒ рассказал изданию источник в Управлении госохраны.

Как писала «Фраза», Зеленский неожиданно «нарисовался» среди пляжников Одессы.

Ранее Зеленский с охранниками развеселил жителей Мариуполя.

Тэги: ДТП, автобус, общество, происшествие, столкновение, курорт, Запорожская область, дети, Президент Украины, кювет, кортеж, Volkswagen, Владимир Зеленский, новости Украины

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