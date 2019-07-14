В Харькове прямо на ходу вспыхнула переполненная маршрутка

В субботу, 13 июля в Харькове во время движения загорелось маршрутное такси с пассажирами. Как выяснили журналисты «Фразы», салон «Богдана» был забит «под завязку».

Как передает пресс-служба ГСЧС, сообщение о пожаре в автобусе № 61 сообщением «Центральный рынок ‒ Лысая гора» поступило в дежурную часть в 13-50. Возгорание началось в тот момент, когда маршрутка ехела по улице Куриловской.

К счастью, водитель успел быстро остановить транспортное средство и эвакуировать пассажиров. В свою очередь, попытка самостоятельно потушить огонь оказалась безуспешной.

К месту ЧП поспешили два отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что в маршрутке горели моторный отсек и салон на площади около 10 квадратных метров.

Сообщается, что уже 14-03 пожар был локализован, в 14-07 ‒ полностью ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.

«Автобус был переполнен пассажирами. Люди успели выбежать, никто не пострадал. Очевидцы безуспешно пытались ликвидировать пожар до приезда спасателей», ‒ пишут очевидцы в соцсетях.

Как писала «Фраза», в Николаеве вспыхнула маршрутка с пассажирами. Огнетушитель водителю не помог.

Ранее в Одессе загорелась маршрутка.