Ставленникам Порошенко пригрозили «Большим террором»

Украинский юрист Андрей Портнов анонсировал скорое начало массовых задержаний чиновников времен президентства Петра Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», «Большой террор» начнется сразу после смены Генерального прокурора.

Как передает «Лента», своими соображениями касательно уголовного преследователя «деятелей» предыдущей власти, Андрей Портнов поделился в эфире телеканала NewsOne.

По словам юриста, Украину ожидает волна арестов, которые начнутся после исчезновения гарантий, которые нынешний генеральный прокурор страны Юрий Луценко дал теперь уже бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Как отметил Портнов, после снятия Луценко с должности, по стране прокатится «лавина» задержаний, которая будет «идти в геометрической прогрессии».

Как писала «Фраза», Зеленский продолжает избавляться от ставленников Порошенко.

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