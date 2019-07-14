«Так ему и надо!» В Киеве неадекват в камуфляжных штанах сжег припаркованный автобус

В воскресенье ночью, 14 июля, на улице Борщаговской в Киеве сгорел припаркованный автобус Ikarus. Как выяснили журналисты «Фразы», транспортное средство стало жертвой «городского сумасшедшего».

Как передает «Информатор», возгорание произошло приблизительно в 4-50. По словам прибывших на место происшествия спасателей, пожар в автобусе начался со стороны передней двери.

Пожарные склоняются к тому, что автобус подожгли. На полную ликвидацию пожара ушло около часа. К сожалению, транспортное средство восстановлению не подлежит.

В свою очередь, очевидцы рассказали, что еще до приезда спасателей на противоположной стороне улицы они видели неадекватного мужчину, возрастом до 40 лет, в камуфляжных штанах, рубашке и кепке. Он кричал на пылающий автобус: «Да, с..а, гори! Так тебе и надо, пи...ас!». А приехавшим на происшествие спасателям: «Не тушите, пи....сы, так ему и надо!».

По предварительным данным, Ikarus принадлежал частному лицу. На месте ЧП работали экипажи патрульной полиции, и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия установит следствие.

Как писала «Фраза», во Львове 17 спасателей пытались потушить вспыхнувший автобус.

Ранее в Винницкой области прямо во время движения вспыхнул пассажирский автобус.