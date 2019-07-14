Зеленский неожиданно «нарисовался» среди пляжников Одессы

Во время рабочего визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский искупался в Черном море вместе с сотрудниками своей Администрации. Как выяснили журналисты «Фразы», видео мероприятия появилось на странице «Зе»-команды в Facebook.

«Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море», ‒ сказано в описании к видео.

Как видно на кадрах, появление главы государства на пляже стало приятной неожиданностью для отдыхающих.

Как писала «Фраза», Зеленский с охранниками развеселил жителей Мариуполя.

Ранее Зеленский не позволил чиновнику «считать себя идиотом».