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Зеленский неожиданно «нарисовался» среди пляжников Одессы

Зеленский неожиданно «нарисовался» среди пляжников Одессы

Во время рабочего визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский искупался в Черном море вместе с сотрудниками своей Администрации. Как выяснили журналисты «Фразы», видео мероприятия появилось на странице «Зе»-команды в Facebook.

«Перед началом напряженного рабочего дня в Одессе президент Украины Владимир Зеленский и команда его Офиса лично проинспектировали температуру воды в Черном море», ‒ сказано в описании к видео.

Как видно на кадрах, появление главы государства на пляже стало приятной неожиданностью для отдыхающих.

Как писала «Фраза», Зеленский с охранниками развеселил жителей Мариуполя.

Ранее Зеленский не позволил чиновнику «считать себя идиотом».

Тэги: общество, Одесса, пляж, политика, Президент Украины, пляжный сезон, регионы, визит, отдыхающий, купание, плавание, Владимир Зеленский, новости Украины

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