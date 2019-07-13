В сети появилось видео с места крушения пассажирского лайнера в «Жулянах»

В сети появилось видео с места аварии лайнера авиакомпании Belavia, который потерял шасси и выкатился за пределы ВВП в столичном аэропорту «Киев» («Жуляны»). Как выяснили журналисты «Фразы», видеозаписью с общественностью поделился пассажир злосчастного борта Александр Сирота.

Как отметил Сирота, ранее он никогда не попадал в подобные ситуации, хотя регулярно пользуется воздушным транспортом.

«Сегодня испытал на себе как оно оказаться внутри самолета который слетает с полосы, ломает шасси и ползет на брюхе, цепляя двигателем кочки. Ощущение неприятное! Было страшно! И перепуганные пассажиры, и легкая паника у людей», ‒ написал пассажир, добавив, что наземные службы аэропорта и бортпроводники в условиях чрезвычайной ситуации действовали «выше всяческих похвал».

«Очень грамотно, спокойно, не допуская паники организовали эвакуацию. Молодцы! Поэтому всем рекомендую; надо слушать этих людей, они работают, что бы при необходимости сохранить нам жизнь!», ‒ написал Александр Сирота.

Как писала «Фраза», исчезнувший с радаров самолет нашли в озере под Киевом.

Ранее во Франции «Боинг» врезался в здание аэропорта, а в российской Бурятии пассажир снял аварийную посадку Ан-24.