В Киеве старушка получила травму, выпрыгнув из неуправляемого трамвая

В пятницу, 12 июля, в районе столичной станции метро «Черниговская» произошел инцидент, в результате которого пострадала пожилая женщина. Как выяснили журналисты «Фразы», старушка получила травму, выпрыгнув из движущегося трамвая.

Как передает «Информатор», ЧП произошло около 9-00 на улице Миропольской. Трамвай, следующий по маршруту № 33 остановился, чтобы забрать пассажиров на остановке, но неожиданно начал катиться назад.

Сообщается, что все попытки водителя остановить состав не дали результата и у людей началась паника. Они начали выпрыгивать из салона на ходу, а пожилая женщина упала и ударилась головой об асфальт.

Отмечается, что двери трамвая по непонятной причине остались открытыми, что и послужило для пассажиров своебразным «сигналом» прямо на ходу покидать транспортное средство.

Пострадавшую госпитализировали в лечебное учреждение. Движение трамваев в сторону Троещины было оставлено. На месте ЧП работала следственно-оперативная группа Днепровского районного управления полиции.

Как писала «Фраза», в Киеве у трамвая на ходу отвалилось колесо.

Ранее в Киеве люди пытались «с толкача» завести трамвай.