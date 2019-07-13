В Киеве психопат убил женщину и подался в бега

В пятницу, 12 июля, в Днепровском районе столицы произошло жестокое убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь психически неуравновешенный мужчина убил спутницу жизни.

Как передает «Информатор» со ссылкой на соседей, мужчина был психически нездоров. Предварительно, о случившемся сообщила его мать, которая стала свидетелем убийства.

По словам женщины, бывшая жена пришла к ее сыну, между ними произошел конфликт и мужчина ударил погибшую ножом. Он сбежал, оставив орудие убийства на месте происшествия.

В настоящее время на месте ЧП работают кинологи с собаками. Правоохранители опрашивают соседей. Детали случившегося устанавливаются.

Отмечается, что подозреваемый опасен для общества. На его поиски ориентированы все наряды полиции.

Как писала «Фраза», под Киевом ревнивец одним ударом убил собственную жену.

Ранее на Ивано-Франковщине адвокат убил свою жену, после чего застрелился сам.