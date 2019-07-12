В Днепре ребенок провалился в открытый люк. Пришлось звать спасателей

В Днепре шестилетний мальчик провалился в открытый люк. Как выяснили журналисты «Фразы», ребенка госпитализировали в областную детскую больницу.

Взрослые самостоятельно не смогли достать ребенка, поэтому они вызвали спасателей. Те спустились на шестиметровую глубину и с помощью специального кресла-корсета достали ребенка, сообщает ТСН.

Сейчас жизнь ребенка вне опасности. А сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему люк был открытым и кто за это отвечает.

Ранее «Фраза» сообщала, что в феврале 2010 года в Днепровском районе столицы двухлетний мальчик упал в открытый канализационный люк.

В ноябре 2017 года в Черкассах 6-летний мальчик провалился в открытый канализационный колодец. Спасатели вытащили ребенка, но уже без признаков жизни.

6 июня в Киевской области в городе Васильков двухлетний ребенок провалился в канализационный люк.