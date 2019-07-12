В Лондоне скончалась юная скрипачка российского происхождения. СМИ пишут о наркотиках

В Лондоне скончалась 17-летняя скрипачка российского происхождения Катя Цуканова. Как выяснили журналисты «Фразы», британские СМИ пишут, что девушка могла умереть из-за передозировки наркотиков: она якобы принимала смесь кокаина и кетамина.

Однако полиция пока никак не комментирует данную информацию.

Известно, что труп обнаружили еще в середине июня в доме скрипачки в районе Кенсингтон.

Информация о ЧП всплыла в прессе лишь сейчас.

Отец девушки сообщил, что «она только выступила в Королевском оперном театре, и она планировала свое будущее, у нее в спальне висел график концертов».

Он добавил: «Потом в одно прекрасное утро я захожу, и она лежит мертвая на полу».

Семья девушки переехала в Великобританию из России в 1990-е.

Как писала «Фраза», в Великобритании умерла юная актриса Майя-Лесия Нэйлор.