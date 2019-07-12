Известного американского рэпера арестовали по обвинению в педофилии

В Чикаго арестовали известного рэпера R. Kelly. Как выяснили журналисты «Фразы», американского артиста обвиняют в педофилии.
Окружной прокурор штата Иллинойс уже выдвинул против музыканта обвинения по тринадцати пунктов.
Среди них – хранение детского порно и совращение несовершеннолетних.
Кроме этого, артиста обвиняют в уклонении от правосудия.
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