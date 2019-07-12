Известного американского рэпера арестовали по обвинению в педофилии

В Чикаго арестовали известного рэпера R. Kelly. Как выяснили журналисты «Фразы», американского артиста обвиняют в педофилии.

Окружной прокурор штата Иллинойс уже выдвинул против музыканта обвинения по тринадцати пунктов.

Среди них – хранение детского порно и совращение несовершеннолетних.

Кроме этого, артиста обвиняют в уклонении от правосудия.

Ранее R. Kelly уже задерживали, но он вышел под залог.

Как писала «Фраза», Трамп вляпался в сексуальный скандал.

Ранее саудовскую принцессу обвинили в избиении сантехника.