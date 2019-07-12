Президент-масон Бразилии хочет назначить послом в США… собственного сына

Президент Бразилии и известный масон Жаир Болсонару хочет назначить послом в США собственного сына. Как выяснили журналисты «Фразы», сейчас Эдуардо Болсонару является депутатом.

Общаясь с журналистами, Жаир Болсонару сказал: «Это то, что есть у меня на радаре, да, такая возможность есть».

По его словам, его сын является «другом детей Дональда Трампа, говорит по-английски, говорит по-испански, имеет большой опыт».

Политик сказал: «Он мог бы быть адекватным человеком и прекрасно справился бы в Вашингтоне. Очевидно, что обращение с ним будет иным, чем с другим, обычным послом».

Как писала «Фраза», Трамп назвал главного союзника США вне НАТО – это Бразилия и ее президент.

Сообщалось, что бразильца, напавшего на президента-масона, будут лечить насильно.