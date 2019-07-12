Зеленский решил «зачистить» Порошенко и его ближайших соратников

Президент Владимир Зеленский намерен расширить действие закона о люстрации на чиновников времен президентства Петра Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом «Зе» рассказал в видеообращении, опубликованном на странице Офиса главы государства в Facebook.

По словам Зеленского, его команда подготовила законопроект, которым расширяется круг лиц, подпадающих под действие закона «Об очищении власти».

В частности, люстрация будет распространяться и на лиц, которые в период с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года занимали должности президента Украины, главы Верховной Рады, генпрокурора, главы СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий, также на всех народных депутатов и членов правительств этого периода.

«Я каждый день общаюсь с чиновниками разных уровней — это безнадежный диагноз: бело-синие, красно-белые, оранжевые ... На самом деле они все одной масти, им все фиолетово...Наименьшее, что можно сделать сейчас, навсегда избавить их возможности принимать участие в управлении государства. Мы предлагаем ужесточить люстрацию», ‒ отметил Владимир Зеленский.

Как писала «Фраза», на Зеленского подают в суд за «беспредел» в Борисполе.

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