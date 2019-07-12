В Ужгороде обстреляли автомобиль большой полицейской «шишки»

В Ужгороде обстреляли автомобиль начальника Управления защиты экономики Нацполиции в Закарпатской области Андрея Иванкива. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал журналист Виталий Глагола.

По его словам, источники в полиции говорят, что в результате инцидента никто не пострадал.

Обстрел произошел около 9 утра на углу улиц Осипенко и Загорской, когда мужчина ехал на работу. Автомобиль Hyundai ix35 принял на себя четыре пули – две в передние пассажирские двери, одну в переднее правое крыло и одну в крышку багажника.

В свою очередь Перший информирует, что 10 июля Андрей Иванкив сообщил о разоблачении преступной схемы присвоения бюджетных средств при реконструкции таможенного поста Ужгород и установили причастных лиц к этому преступлению.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2017 года в Днепре неизвестные избили полицейского и выстрелили ему в лицо.

16 января 2019 года в Харькове двое неизвестных в балаклавах обстреляли полицейского и скрылись.