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В Подмосковье эпично вспыхнула ТЭЦ

В Подмосковье эпично вспыхнула ТЭЦ

В Мытищах (Подмосковье) вспыхнул гигантский пожар на газовой станции высокого давления на ТЭЦ-27. Как выяснили журналисты «Фразы», тут загорелась цистерна с маслом, после чего площадь огня начала стремительно расти, составив почти тысячу квадратных метров.

В самом начале пожара пострадали местные сотрудники – не менее семи человек.

Известно, что огонь тушат более полусотни единиц техники, а также вертолеты.

Кроме этого, при возгорании аварийно отключился один из энергоблоков.

Как писала «Фраза», в Подмосковье самолет рухнул на жилой дом.

Тэги: пожар, Россия, мир, Подмосковье

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