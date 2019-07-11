В Подмосковье эпично вспыхнула ТЭЦ

В Мытищах (Подмосковье) вспыхнул гигантский пожар на газовой станции высокого давления на ТЭЦ-27. Как выяснили журналисты «Фразы», тут загорелась цистерна с маслом, после чего площадь огня начала стремительно расти, составив почти тысячу квадратных метров.

В самом начале пожара пострадали местные сотрудники – не менее семи человек.

Известно, что огонь тушат более полусотни единиц техники, а также вертолеты.

Кроме этого, при возгорании аварийно отключился один из энергоблоков.

Как писала «Фраза», в Подмосковье самолет рухнул на жилой дом.