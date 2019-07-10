В Сумах женщина прямо в офисе расстреляла мужчину и его дочь

В среду, 10 июля, в центре Сум произошла стрельба, в результате которой ранения два человека. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь неизвестная женщина применила оружие против мужчины и его 15-летней дочери.

Как передает пресс-служба полиции области, сообщении о происшествии в офином помещении по переулку Терезова поступило на пульт дежурного приблизительно в 13-35.

На место происшествия выехали руководство областного управления и городского отдела полиции, следственно-оперативная группа. В полиции событие уже квалифицировали происшествие по ч.2 ст.115 УК Украины («покушение на убийство») и предпринимают меры по розыску подозреваемой.

Пострадавших же госпитализировали в лечебное учреждение.

В свою очередь, сумской городской портал 0542.ua сообщает, что раненая девушка находится в тяжелом состоянии. Ее отец «отделался» куда легче ‒ у него ранение руки.

Как писала «Фраза», появилось видео как бойцы Нацкорпуса стреляли по людям во время конфликта на «Барабашово».

Ранее в Днепре пьяный экс-прокурор открыл стрельбу с балкона.