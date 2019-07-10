Добродушная собака устроила переполох в харьковском метро

Во вторник, 9 июля, в харьковском метро на станции «Армейская» случилось курьезное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», сюда забрела собака, которая решила устроиться отдыхать прямо на рельсах.

Из-за этого работа подземки была на некоторое время заблокирована, так как поезд просто не мог проехать, чтобы не задавить ее.

При этом животное спокойно разгуливало по рельсам перед составом.

В итоге, собака удалилась в туннель, а движение продолжилось.

Как писала «Фраза», ученые рассказали об удивительной пользе от собак.