На киевской окраине произошло самоубийство (18+)

На Дарнице в Киеве утром среды, 10 июля, произошло самоубийство. Как выяснили журналисты «Фразы», семидесятилетний мужчина выбросился с балкона своей квартиры на пятом этаже.

Как передает «Информатор», ЧП произошло на улице Срибнокольская, 22а.

В полицию об инциденте сообщили соседи. Правоохранители нашли тело на асфальте под балконами.

Возле трупа лежала предсмертная записка. Сообщается, что пенсионер «просил никого не винить в случившемся и сообщить обо всем сыну, оставив его номер».

Как писала «Фраза», в Киеве утонула пенсионерка, а мужчина повесился на берегу реки.