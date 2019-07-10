Жуткое ДТП в аннексированном Крыму: погибли дети

В аннексированном Россией Крыму произошло страшное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», его жертвами стали три человека, двое из которых – дети.

Как сообщают представители российской полиции, авария произошла на трассе Таврида возле Феодосии.

ДТП произошло в ночь на среду, 10 июля.

Известно, что машина Hyundai вылетела на встречную полосу, где врезалась в грузовик.

Погибли водитель и двое детей. Еще один несовершеннолетний госпитализирован.

Как писала «Фраза», в Армянске назревает новая экологическая катастрофа.