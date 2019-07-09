Драка двух курьеров в Киеве попала на видео

В сети появилось видео драки курьеров Glovo после ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», молодые люди сошлись в рукопашной схватке после столкновения на мопедах.

Как передает «Голос», видео инцидента было опубликовано на странице сообщества «Киев Оперативный» в Facebook.

Сообщается, что разъяренные курьеры устроили драку прямо под окнами офиса Адвокатского объединения «Украинский правовой альянс».

«Произошло ДТП, мопеды упали, словесная перепалка, началась драка!», ‒ сказано в сообщении.

По предварительным данным, в результате конфликта один из курьеров разбил другому нос.

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