«Дела у прокурора». Усик выложил видео своей тренировки в зале

Прославленный украинский боксер Александр Усик выложил видео своей первой после травмы тренировки в зале. Как выяснили журналисты «Фразы», спортсмен возобновил подготовку к поединку с камерунцем Карлосом Такамом.

Как известно, встреча двух супертяжей должна была состояться в США еще 25 мая, однако Усик получил травму и бой был перенесен.

Как видно на кадрах, украинец уже оправился от повреждения руки приступил к тренировкам в отличном настроении.

Так, отвечая на вопрос оператора как у него дела Усик ответил: «Дела у прокурора, у нас лето. Все зашибись, мы в зале. Тот кто пашет ‒ тот и кушает».

Свое видео спортсмен так и подписал: «Those who work hard eat well», что переводится как «Кто много работает, тот хорошо ест».

Как писала «Фраза», Усик объяснил, почему не против остаться без всех чемпионских поясов.

Ранее сообщалось, что Усика обязали провести «главный бой в жизни» уже в следующем году.