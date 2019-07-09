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На Виннитчине копы издевались над задержанным прямо в отделении полиции

На Виннитчине копы издевались над задержанным прямо в отделении полиции

В Винницкой области сотрудники полиции издевались над задержанным мужчиной. Как написал на своей странице в Facebook пользователь соцсети Анатолий Качур, пострадавшего били дубинкой и заставили приседать в отделении полиции.

Видео было снято в Ямпольском отделении полиции. Задержанного били и унижали патрульные Семчук и Бишинская, а также их руководитель — Милевский.

В пресс-службе областной полиции отрапортовали, что двоих сотрудников патрульной полиции и руководство Ямпольского отделения полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей. В данный момент происходит служебное расследование.

Ранее «Фраза» сообщала, что аналогичный случай произошел ровно года назад в одном из отделений харьковской полиции, где правоохранители ради развлечения избили мужчину.

Напомним также, что в ночь на 27 июля 2017 года в Николаеве в микрорайоне «Соляные» патрульные полицейские избили человека. Пострадавший утверждал, что в результате действий работников полиции он получил сотрясение мозга.

В январе 2018 года сообщалось, что в Запорожье трое патрульных полицейских на стационарном посту полиции «Запорожье-север» остановили автомобиль, по неуказанным причинам надели водителю наручники и избили резиновыми дубинками — медики насчитали следы от 13 ударов на его теле. Потом потерпевшего более 6 часов насильно держали ночью на улице, ограничивая его передвижение.

В середине мая 2018 года в Сумах представители местной патрульной полиции средь бела дня издевались над мужчиной, который сидел под домом на лавочке.

В июле 2018 года в одном из отделений харьковской полиции правоохранители ради развлечения избили мужчину.

В мае нынешнего года в центре Запорожья полицейский дубинкой жестоко избил пьяного мужчину.

Тэги: полиция, общество, избиение, Винница, Винницкая область, издевательство

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