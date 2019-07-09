В Святогорской лавре отреставрируют Успенский собор к торжествам в честь 20-летия освящения

В Свято-Успенской Святогорской лавре начали подготовку к празднованию 20-летия освящения главного собора обители. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Лавры, торжества в честь обновленного Успенского собора пройдут 8 сентября 2020 года.

«Грядет важная дата главного храма нашей Святогорской лавры. В следующем году Успенский собор встретит 20-летие своего освящения. К празднованию этой даты в Лавре началась подготовка к наружной реставрации собора. Будет обновляться позолота на крестах и куполах, проведут покраску кровли, штукатурку и побелку фасадов Успенского храма», — рассказали в пресс-службе обители.

В связи с проведением масштабных работ по реконструкции братия Лавры просит верующих внести «посильный вклад в украшение дома Пресвятой Богородицы». Каждый желающий принять финансовое участие в реставрации Успенского собора, может перечислить средства на реквизиты, указанные на сайте обители.

Успенский собор Свято-Успенской Святогорской лавры — главный храм обители — построен в 1859-1868 годах. После закрытия монастыря советской властью в 1922 году, соборный Успенский храм был перестроен под кинотеатр. Началом воскресения святыни стал 1992 год, когда Святогорская обитель вновь была открыта, несмотря на размещение в большей части монастырских построек санатория имени Артема. Основные восстановительные работы, начатые в Успенском соборе в 1995 году, были завершены к 2000-му году. 8 сентября 2000 года Успенский собор Святогорской лавры освятил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Владимир (Сабодан).

Ранее «Фраза» сообщала, что Почаевская лавра 13 июля собирает верующих УПЦ на родине преподобного Амфилохия.