Прицеп фуры раздавил человека в Киеве (18+)

Утром вторника, 9 июля, на проспекте Победы в Киеве произошло смертельное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут прицеп фуры Renault раздавил мужчину.

Как передает «Информатор», грузовик ехал через столицу из Одессы в Житомирскую область.

В Киеве у гостей возникли проблемы, они остановились, чтобы устранить технические неполадку. Один из мужчин залез под прицеп, но тот упал ему прямо на голову.

Его тело из-под грузовика извлекли спасатели.

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Как писала «Фраза», под Киевом столкнулись фура и микроавтобус.

Ранее под Киевом эпично перевернулась фура.