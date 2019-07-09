В Виннице глава местного Нацкорпуса устроил драку, не желая платить за парковку (18+)

В Виннице произошла драка между руководителем областного отделения Национального корпуса Игорем Княжанским и сотрудником паркинга. Как выяснили журналисты «Фразы», видео инцидента было опубликовано на хостинге Youtube в понедельник, 8 июля.

«15 гривен стали причиной настоящего спектакля на выезде из платного паркинга в Виннице. С одной стороны ринга, судя по олимпийскому спокойствию, финальный босс всех парковок ‒ контролер паркинга. Его соперники ‒ команда ветеранов АТО, во главе с Игорем Княжанским, руководителем областного отделения «Национального корпуса», ‒ сказано в описании к ролику.

На кадрах видно, как в помещение охранника зашел Игорь Княжанский, который с матерной бранью и кулаками набросился на сотрудника паркинга, требуя открыть шлагбаум и пропустить автомобиль, однако охранник был непреклонен.

В конце концов Княжанский бросил деньги в лицо охраннику и, отказавшись взять сдачу, уехал с места инцидента. Сотрудник паркинга вызвал полицию.

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