На Киевщине приход, который ранее перешел в ПЦУ, вернулся в УПЦ

Ранее запрещенный в священнослужении за уклонение в раскол (переход в ПЦУ, - ред.), священник Николай Брега 8 июля принес покаяние и выразил желание вернуться в лоно Украинской Православной Церкви. Вместе со своим священником в лоно Церкви вернулись и прихожане Свято-Успенского храма села Морозовка Киевской области, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича).

О возвращении в Церковь священник и прихожане заявили на встрече с митрополитом Бориспольским Антонием.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Крутах местные жители объявили о переходе церковной общины в ПЦУ без участия верующих УПЦ