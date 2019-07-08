Известная американская певица открыла бутылку… силой голоса

Известная американская певица Мэрайя Кэри поучаствовала в популярном флеш-мобе Bottle Cap Challenge, когда знаменитости и пользователи социальных сетей открывают бутылку необычными способами. Как выяснили журналисты «Фразы», артистка решила использовать для этой цели свой голос.

Видео она опубликовала у себя в Instagram.

Сначала кажется, что Мэрайя Кэри собирается открыть бутылку ударом ноги, как это делают спортсмены, но после этого демонстрирует «убойную» силу своего голоса.

Как писала «Фраза», известная украинская певица создала собственную партию.

Ранее Голливуд решил снять фильм о темнокожей Русалочке.