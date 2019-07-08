В Киеве сгорело кафе. Не исключен поджог

В ночь на понедельник, 8 июля, на столичной Дарнице возле озера Небреж сгорело кафе «Апельсин». Как выяснили журналисты «Фразы», не отличается поджог.
Как передает «Информатор», к счастью, никто не пострадал.
Деревянное же кафе полностью сгорело. Площадь пожара составила пятьдесят квадратных метров.
Также сообщается, что рядом с местом ЧП обнаружили двух сотрудников кафе: они были пьяны и спали.
Очевидцы же говорят, что «перед возгоранием к кафе подъезжал автомобиль, а через несколько минут после этого огонь охватил сооружение».
Как писала «Фраза», на стройке в Киеве вспыхнул пожар.