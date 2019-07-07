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Появилось видео спецоперации по освобождению заложников в Одессе

Появилось видео спецоперации по освобождению заложников в Одессе

Одесские правоохранители провели успешую операцию по освобождению двух сотрудниц кредитной организации «Готивочка», захваченных в заложницы. Как выяснили журналисты «Фразы», видео штурма разместил на своей странице в Facebook нардеп Антон Геращенко.

Как видно на кадрах, бойцы штурмовой группы спецназа «КОРД» разбили окно, забросили внутрь свето-шумовую гранату, после чего проникли в офис «Готивочки» через окно и выбитую дверь.

В результате штурма никто не пострадал. Женщины освобождены. Злоумышленник задержан, за содеянное ему грозит длительное тюремное заключение.

«Спасибо Вам ребята за Вашу опасную, но такую нужную для общества работу», ‒ поблагодарил «спецназеров» Антон Геращенко.

Как писала «Фраза», в воскресенье утром, 7 июля, на одесской Пересыпи неизвестный захватил в заложницы сотрудницу кредитного учреждения. На место ЧП прибыло полицейское руководство Одесщины, следственно-оперативная группа, патрульные и бойцы спецподразделения.

Ранее житель Киева взял в заложники своих детей ‒ его квартиру штурмовал спецназ.

Тэги: полиция, общество, Одесса, кредиты, кредитование, заложники, регионы, криминал, Антон Геращенко, КОРД, спецоперация, новости Украины

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