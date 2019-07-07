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В Киеве после пьянки подстрелили молодого парня

В Киеве после пьянки подстрелили молодого парня

В воскресенье, 7 июля, в Соломенском районе Киева произошел конфликт со стрельбой. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь на улице Василенко, 25 взрослый мужчина о чем-то повздорил с тремя парнями.

Как передает «Информатор», ночью в одной из квартир многоэтажки проходило шумное застолье. Приблизительно в 4-50 участники пьянки ‒ трое парней, трое девушек и мужчина ‒ устроили словесный конфликт, который решили разрешить на улице.

Спустившись во двор, ребята стали предъявлять мужчине свои претензии, на что он отреагировал крайне неадекватным образом ‒ вытащил пистолет и стал стрелять в разные стороны. Расстреляв одну обойму, мужчина вставил вторую, после чего сделал еще несколько выстрелов.

Сообщается, что пулей зацепило одного из парней-участников конфликта. У него ранение ноги. Пострадавшего увезли в больницу.

В свою очередь, подоспевшие правоохранители задержали стрелка и нашли пистолет, который одна из девушек забросила в кусты.

Подозреваемый же заявил полицейским, что стрелял вовсе не он. На месте ЧП работали следователи и эксперты. Открыто уголовное производство.

Как писала «Фраза», в Киеве расстреляли подвыпившую компанию, травившую среди ночи анекдоты.

Ранее на киевской окраине подстрелили двух молодых парней, а на Днепропетровщине будущие полицейские подстрелили школьника.

Тэги: Киев, общество, ранение, пистолет, стрельба, столица, мужчина, криминал, парень, патрульная полиция, многоэтажка, новости Украины

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