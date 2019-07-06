«Железный» Майк Тайсон прилетел в Киев. И получил ценный подарок по случаю дня рождения

В пятницу вечером, 5 июля, в украинскую столицу прилетел знаменитый американский боксер Майк Тайсон. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на сообщество Luckypunch.net.

Отмечается, что уже в 5 утра «Железный Майк» провел спортивную тренировку, а в 9-00 встретился с журналистами на Парковой аллее, где ответил на вопросы и поделился своими соображениями по поводу ведущих украинских боксеров.

В частности, Тайсон назвал украинского боксера Василия Ломанченко «невероятным боксером» и посетовал, что до сих пор не познакомился с ним лично.

В то же время экс-чемпион не стал прогнозировать перспективы украинского тяжеловеса Александра Усика.

«Что касается перспектив Усика в супертяжелом весе, то я пока не могу ничего прогнозировать. Номером один там является Деонтей Уайлдер», ‒ отметил Тайсон.

В свою очередь, организаторы визита отметили, что 30 июня Майку исполнилось 53 года, и по такому случаю подарили боксеру гетманскую булаву, которая является точной копией булавы Богдана Хмельницкого.

Как писала «Фраза», легендарный Майк Тайсон признался, что находился на грани смерти.

Ранее Майк Тайсон просветил «тупых американцев», что братья Кличко не русские, а украинцы.